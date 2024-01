Zmiany w MZK Toruń. Autobusy rozpoczęły kursy na nowych trasach

Uruchomienie linii autobusowych nr 123 i 124 to efekt współpracy Urzędu Miasta Torunia z władzami gmin Lubicz i Obrowo. Władzom gmin położonych na wschód od miasta zależało na połączeniu z miastem kolejnych miejscowości na ich terenach. Chodziło też o odciążenie tych już funkcjonujących na tych obszarach.

Nowe linie z i do Torunia: jakie są trasy autobusów nr 123 i 124?

Rok 2023 już za nami. W wielu miejscach przychodzi czas na podsumowania. I tak też jest w toruńskim Miejskim Zakładzie Komunikacji. Co zmieniło się w tym roku? Czy mieszkańcy mają z czego być dumni?

Autobusy linii nr 123 i 124 wyjeżdżają więc z Torunia i wracają do niego Szosą Lubicką, a na terenach gmin - odpowiednio - Lubicz i Obrowo robią dużą pętlę. Rano jadą nimi w jedną stronę, popołudniu - w drugą.

Pierwsi pasażerowie autobusów nr 123 i 124 byli przez toruński MZK częstowani cukierkami. Nie było ich jednak wielu. We wtorek 2 stycznia sporo szkół nie pracowało w ramach tzw. dni dyrektorskich. Głównie ze względu na uczniów dojeżdżających do szkół w Toruniu obie linie zostały uruchomione. Od środy 3 stycznia frekwencja w autobusach będzie znacznie lepsza.

Najdłuższe linie autobusowe MZK Toruń: podmiejskie i miejskie

Nowa linia nr 124 jest obecnie najdłuższą obsługiwaną przez autobusy toruńskiego MZK. Wyjeżdżając z pętli Rubinkowo P&R przy ulicy Dziewulskiego i do niej wracając po objeździe miejscowości w gminie Obrowo autobus linii nr 124 przejeżdża w sumie około 53 kilometry. Można przyjąć, że w jedną stronę ma do pokonania 26,55 km. W przypadku autobusu linii nr 123 jest to - odpowiednio - około 38,5 km i 19,25 km.

Oto najdłuższe linie autobusowe obsługiwane przez toruńskie MZK (kursy w jedną stronę):