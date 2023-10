Tak Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu świętowała swój jubileusz. Zobacz zdjęcia!

- Serdecznie dziękuję za zaangażowanie pań i panów nauczycieli w całym okresie historii szkoły, w tych trudnych początkach, kiedy do szkoły uczęszczało 1700 uczniów i 80 nauczycieli, i w tych dzisiejszych, także niełatwych, wymagających miłości do tego trudnego zawodu. To pań i panów zasługa, że z tej szkoły wychodzą znakomite absolwentki i absolwenci - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.