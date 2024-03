Wybory 2024. Aktywni dla Torunia chcą powstrzymać szaleństwo i zmienić miasto na lepsze. Kto będzie z ich list kandydował do Rady Miasta?

- Z jednej strony mamy jednoosobowe zarządzanie, fasadowe konsultacje, pogardę wobec zwykłych mieszkańców i wszechogarniającą betonozę, w tym zabetonowany układ miejski, w którym główne partie uznają dominującą rolę Michała Zaleskiego - powiedział Bartosz Szymanski na wtorkowej konferencji prasowej, podczas której ugrupowanie przedstawiło podstawy swojego programu oraz kandydatów na radnych. - Nieprzemyślane, przeskalowane i niedostosowane do potrzeb mieszkańców inwestycje, drogi bez początku i końca, parkingi, na których nikt nie parkuje, to tylko kilka przykładów z wielu. W ciągu 20 lat ta polityka doprowadziła do gigantycznego zadłużenia miasta. 1 miliard 250 milionów złotych, tyle na koniec roku ma wynieść zadłużenie Torunia. To ponad 7.000 zł na każdą żyjącą w mieście osobę. Obsługa tego długu to 75 milionów złotych rocznie. Tyle ma kosztować szkoła na Strzałowej. Można by było za to kupić kilka tramwajów, albo zlikwidować wszystkie kopciuchy. W tym roku zadłużenie ma wzrosnąć o 90 milionów złotych. To jest 10 tysięcy złotych na godzinę! Trzeba zatrzymać to szaleństwo.