Kandydat na prezydenta Torunia chce utworzyć na Winnicy park kulturowy i przenieść tam budynki szkieletowe

Paweł Gulewski, do niedawna wiceprezydent Torunia, a dziś kandydat na prezydenta wystawiony przez Platformę Obywatelską wymyślił sposób na odciążenie zachodniej części Winnicy, która po kilku latach bardzo intensywnej zabudowy stała się osiedlem bloków i luksusowych apartamentowców. Przy okazji chciałby również uratować przed zniszczeniem niedobitki budynków szkieletowych, czyli do niedawna typowej zabudowy toruńskich przedmieść. Powołując się na ekspertów Gulewski powiedział na zorganizowanej we wtorek konferencji, że w tej chwili w Toruniu istnieje jeszcze koło 200 takich obiektów, jednak ich liczba z każdym rokiem się zmniejsza.