Co oferują toruńskie ogólniaki? Klasy i profile kształcenia w liceach ogólnokształcących

W Toruniu na kandydatów czeka ogółem 2050 miejsc w klasach pierwszych. Jak co roku, najwięcej jest ich w liceach ogólnokształcących, najmniej w branżówkach.

Miejsca w szkołach w Toruniu:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych kończy się 14 czerwca. Wyniki naboru znane będą 16 lipca. My natomiast sprawdziliśmy, co znalazło się w ofercie toruńskich ogólniaków na rok szkolny 2024/2025. Ile klas przygotowały poszczególne placówki i jakie profile zamierzają utworzyć.