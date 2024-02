Targowisko przy Szosie Chełmińskiej. Plan się zmienia, niepokój nie znika

- Nie wiemy, gdzie nas przeniosą. Jak będzie jedna brama wjazdowa, zrobi się ogromny tłok i bałagan - dzielił się z nami swoimi obawami Edward Rajewski. - Obecnie podjeżdżam pod swoje stanowisko samochodem, wyładowuję jedną trzecią towaru, a potem dokładam ewentualnie według potrzeb. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której musiałbym podjechać autem pod stragan, wyładować wszystko i odstawić gdzieś samochód, a po pracy po niego pójść, wrócić, i załadować z powrotem to, co zostało. Za stary już na to jestem.