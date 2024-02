Kamyczki zawitały to Torunia. Kreatywna gra miejska dla małych i dużych

Akcję z Czech pokochali Polacy

Tak elanowcy niszczą Bydgoskie Przedmieście! Pod okiem kamer. Co na to policja i SM?

Zabawa w kamyczki do Polski z Czech dotarła 3 lata temu. To właśnie tam powstała pierwsza grupa na Facebooku pod nazwą „kamínky”. Uczestnicy zabawy zbierali kamyki w różnych kształtach i wielkościach, czyścili je, a następnie zdobili za pomocą akrylowych farb lub markerów. Następnie zapisywali kody pocztowe, by można było zlokalizować, skąd kamyk przybył, i odkładali je w charakterystycznym miejscu, czekając, aż natrafi się ktoś, kto znajdzie kamyk . Na takich samych zasadach opiera się zabawa w Polsce. Specjalna grupa na Facebooku każdego dnia gromadzi nowych członków, którzy chętnie dołączają do zabawy.

Szukajcie kamyczków w Toruniu

– Leżał na jakimś murku. Najpierw myślałam, że ktoś zgubił telefon, bo był duży i kolorowy, ale gdy podeszłam i przyjrzałam się, zobaczyłam, że to pięknie ozdobiony kamień. Zostawiłam go tam, bo akcji nie znałam – opowiada pani Anna. – Po paru miesiącach zobaczyłam post na Facebooku. Ktoś udostępnił zdjęcie z grupy #Kamyczki. Zaczęłam więc sama je robić i podrzucać w różne miejsca, nie tylko w Toruniu, ale też tam, gdzie byłam.

– Nie, absolutnie! Wystarczy trochę chęci! – zachęca pani Anna. – No i kamieni, potrzeba kamieni! Chyba każdy z nas potrafi pokryć kamień farbą, namalować serduszko czy kwiatka, podpisać i nawet nieprzypadkowo zgubić podczas spaceru. Liczy się spostrzegawczość – dodaje pani Anna. – Mnie kamyczki zachęcają do wyjścia z domu, bo przecież muszę mieć materiał do pracy, a poza tym, gdy już je zrobię, trzeba je gdzieś podrzucić.

Wykonując ozdobny kamyczek, należy pamiętać o poprawnym zabezpieczeniu, by farba nie zmyła się np. podczas opadów deszczu. Doskonale sprawdzi się do tego akrylowy lakier. Polska grupa na Facebooku liczy dziś ponad 100 tysięcy członków. Jej założyciele zastrzegają, że najważniejsze w zabawie jest nie tylko sprawienie radości sobie czy innym, lecz przede wszystkim to, by podczas zabawy nie ucierpiał żaden człowiek, zwierzę bądź mienie. #Kamyczki są grą, nie aktem wandalizmu – czytamy na grupie. Aby sprawdzić, czy kamyk wykonany przez nas został przez kogoś znaleziony, należy w wyszukiwarkę grupy wpisać kod pocztowy – także po to się je umieszcza.

Torunianie! Kamyczki w dłoń i do zabawy! Jeśli chcecie podzielić się z miłośnikami kamyczków swoimi malunkami lub zdobyczami, dodajcie zdjęcie na grupę na Facebooku #kamyczki. Na Wasze zdjęcia czekamy także w naszej redakcji! Pochwalcie się, wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected]. Zachęcamy także do przejrzenia naszej galerii, by przyjrzeć się kamyczkowej sztuce!