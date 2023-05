Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia]

W Toruniu urodziły się czworaczki

Pierwsza na świat przyszła Zosia. Ważyła 1850 gramów. Potem urodził się Antoś (1640 g), po nim Alicja (1320 g) i Amelka (1500 gr). Przy mnogiej ciąży niezbędne było cesarskie cięcie. Takie są zalecenia specjalistów, gdyż to rozwiązanie minimalizuje występowanie powikłań. Poród w przypadku pani Moniki nastąpił w 33. tygodniu ciąży, zazwyczaj dochodzi do niego w 32. tygodniu.

Czworaczki to pierwsze dzieci Moniki i Michała Matuszewskich. Małżeństwo mieszka w Gdańsku. Co więc spowodowało poród w Toruniu?

Toruńskie czworaczki: stan dobry, nie budzi zastrzeżeń

- To wcześniaki, wymagają dogrzania i dopieszczenia. Muszą też nabrać wagi, osiągając minimum 2 kilogramy. Pojawiły się na świecie na skróty, muszą więc mieć czas, by zaadoptować się do życia, nauczyć oddychać, jeść, spać, budzić się w nowym rytmie. Nad tym pracują neonatolodzy. Stan dzieci jest dobry, nie budzi zastrzeżeń. Ich pobyt w szpitalu potrwa jeszcze kilka tygodni. Również mama musi dojść do siebie po tak trudnym przejściu jak poród czworaczków - wyjaśnia prof. Krzysztof Preis, kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.