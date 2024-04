Telefon Wsparcia w Toruniu: dla osób z depresją, zwłaszcza dzieci i młodzieży

Telefon Wsparcia w Toruniu: dla osób chorujących na depresję

Telefon Wsparcia w Toruniu: jak i kiedy można z niego skorzystać?

- Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje na depresję i zmaga się z zaburzeniami lękowymi. Fundacja Twarze Depresji dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń prowadzi Telefon wsparcia dla torunian. Uczniowie toruńskich szkół mogą zadzwonić do naszego dyżurującego psychologa i porozmawiać z nim o swoich problemach. W telefonie dyżury pełni bardzo doświadczony psychoalog, psychoterapeuta z Torunia, który od lat pracuje z uczniami. Z jego pomocy mogą skorzystać również rodzice, ale też dorośli i seniorzy. Teleporady nie zastąpią terapii i spotkań twarzą w twarz, ale są niezwykle ważne w czasach, gdy tak trudno dostać się do specjalistów zdrowia psychicznego. Toruński telefon wsparcia to ważna inicjatywa, która pozwala bez wychodzenia z domu, bez poczucia wstydu i stygmatyzacji porozmawiać z bardzo dobrym specjalistą, który na co dzień konsultuje też zdalnie w Fundacji Twarze Depresji - wyjaśnia Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji.

Z Telefonu Wsparcia można korzystać pod numerem 510 338 182. Porad udziela psycholog Tomasz Kliś. Jest dostępny w każdy poniedziałek od 17 do 20. Jedna konsultacja może trwać maksymalnie 50 minut. Rozmowy są anonimowe, nie są nagrywane.