Ten nowotwór dziesiątkuje głównie mężczyzn. Pomóc może kawa i dużo ruchu!

Przyczyna powstania raka jelita grubego

Co może powodować wystąpienie tego nowotworu? Dla serwisu Nauka w Polsce PAP wypowiedział się dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski. Zaznaczył on, że jest to poważny problem współczesnych czasów i trybu naszego życia. Odpowiada to za to, co jemy, jak żyjemy... i jak długo żyjemy! Przyczyn można doszukiwać się m.in. w: