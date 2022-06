Masz te objawy? To może być rak krtani! 5 znaków ostrzegawczych choroby

Kaszel, chrypka oraz charakterystyczny świst to objawy chorobowe, które zazwyczaj kojarzymy ze zwykłym przeziębieniem. Jednak nie powinniśmy z miejsca zakładać, że są to objawy, które należy zignorować. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłuższy czas, a dodatkowo dochodzi do zmiany barwy głosu, powinniśmy czym prędzej udać się do lekarza. Dlaczego? To może być rak krtani. Jeśli więc szybko zwrócimy uwagę na objawy, możemy uratować zarówno głos, jak i przede wszystkim życie!Nie ma wątpliwości, że rak krtani jest wyjątkowo złośliwym typem nowotworu. Atakuje on nabłonek krtani. Co więcej, jest to najczęstszy nowotwór złośliwy, jaki dotyka narządy głowy i szyi.

Pixabay