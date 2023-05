Terminy leczenia na NFZ w Toruniu. Przychodnie zapisują już na 2025 rok Sara Watrak

Dostaliśmy skierowanie do lekarza specjalisty - i co dalej? Trzeba się zarejestrować. Zanim jednak zaczniemy dzwonić do przychodni, polecamy zajrzeć na stronę internetową terminyleczenia.nfz.gov.pl, aby sprawdzić, ile poczekamy na wizytę i w której przychodni możemy liczyć na najszybszy termin. W Toruniu do laryngologa pójdziemy jeszcze w tym roku, ale do endokrynologa nawet i... za trzy lata.