Tłusty czwartek 2024. Gdzie po najlepsze pączki w Toruniu? Ile zapłacimy w tym roku? Gdzie najtaniej?

Tłusty czwartek w tym roku wypada 8 lutego. Praca nad pączkami trwa w najlepsze już od środy. Ciasto wyrasta, nadzienie stygnie, a olej rozgrzewa się do 200 stopni. Gdzie w Toruniu kupimy najlepsze pączki i za ile? Sprawdzamy lokalne piekarnie, cukiernie, kawiarnie i dyskonty!

Torunianie czekają na tłusty czwartek

– A dziś drożdżówek nie ma? – Dziś zamiast nich tylko pączki. – Słyszymy w jednej z toruńskich piekarni, do której zajrzeliśmy już w środę, by sprawdzić, jakie wypieki pojawiły się w ofercie z okazji tłustego czwartku. Przygotowania do obchodów jednego z najbardziej wyczekiwanych dni w ciągu roku trwają już od początku tygodnia. Piekarnie i cukiernie gromadzą zapasy produktów, przygotowują specjalną ofertę, która na co dzień dostępna nie jest i głowią się nad tym, co zrobić, by klienci postawili na pączki właśnie u nich.

Odwiedziliśmy najpopularniejsze piekarnie i cukiernie w Toruniu, by zerknąć za witryny, gdzie kryją się pączki. Zapach słodkości unosi się w powietrzu już od przekroczenia progu – aż trudno powstrzymać się przed tym, by wytrzymać do czwartku, skoro wokół same pyszności. Pączki z marmoladą, z budyniem, z powidłami, z lukrem, a może z cukrem pudrem? Czy w Toruniu znajdziemy także nietypowe pączki? Jak najbardziej! Tegoroczna oferta zaskakuje i sprawia, że wybór staje się jeszcze trudniejszy.

Jak dużo trzeba za pączka zapłacić? Ceny są różne – wiele zależy od miejsca, w którym pączka przygotowano. Najbardziej konkurencyjne ceny mają dyskonty, które z roku na rok także coraz bardziej urozmaicają swoją ofertę, proponując nowości oraz wpisując się w kulinarne trendy. Tam pączka znaleźć można już od 1,99 zł za sztukę, a często gdy skorzysta się z tzw. wielosztuk, ich cena spada. Więcej zapłaci się za pączki z tradycyjnych piekarni lub pączkarni. Ceny zaczynają się w okolicach 3,50 zł. A jak to wygląda w konkretnych miejscach w Toruniu**? Zapraszamy do zajrzenia do naszej galerii, w której umieściliśmy nie tylko „słodkie” zdjęcia, ale także ceny.

Dobre pączki w Dobrej Pączkarni

Specjalnie dla Czytelników „Nowości” postanowiliśmy wybrać się także do Dobrej Pączkarni mieszczącej się w samym sercu Starego Miasta – na ulicy Szerokiej. Każdego dnia miejsce przyciąga wiele osób, które chcą spróbować czegoś innego, niż tradycyjne pączki różane czy z powidłami. Praca wre już od najwcześniejszych godzin porannych. Ekipa w gotowości czeka na pierwsze wyrobione w specjalnej maszynie ciasto, które potem jest rozdzielane i odkładane, by urosło.

– Z jednej rozdzielonej porcji wychodzi około trzydziestu pączków… – opowiada kierowniczka Dobrej Pączkarni w Toruniu. Gdy ciasto ma już odpowiednią gramaturę, rozdziela się je na odpowiednie porcje. Ląduje w nich nadzienie. Nam akurat trafiło przyjrzenie się nadziewaniu białą czekoladą. Trudno było się powstrzymać przed spróbowaniem. Zaskoczeniem dla osób, które na co dzień pączków nie wytwarzają, była szybkość składania pączków przez pracowników. W kilka chwil uzbierało się kilka blach! Przygotowane pączki czekały na kolejny proces – smażenie. – Rozgrzany olej ma dwieście stopni – dowiadujemy się. – Smażenie nie trwa długo. Chwila i pączki gotowe, pulchne i pachnące. Po usmażeniu pączki przekłada się na blachę, by troszkę się wystudziły. A potem czas na lukrowanie i dekorowanie. Po tym procesie lądują w na specjalnych półkach, zdobiąc witrynkę, przez którą już od rana zaglądają miłośnicy tego typu słodkości.

W ofercie Dobrej Pączkarni znajdują się pączki różane, z marmoladą, z powidłami śliwkowymi, z nadzieniem pistacjowym, z budyniem, z nadzieniem o smaku białej czekolady, a nawet i zdarzy się, że o smaku Kinder Bueno. Na smakoszy czekają także pączki po toruńsku, czyli piernikowe z nadzieniem marcepanowym, śliwkowym bądź z marmoladą. W ofercie Dobrej Pączkarni znajdziemy także kolorowe donuty oraz precle z lukrem. Każdego dnia pojawiają się nowe smaki, które urozmaicają te tradycyjne i dobrze znane.

A jak to wygląda cenowo? Ile zapłacimy w cukierniach a ile w marketach? Gdzie najtaniej? Sprawdźcie w naszej galerii!

