Najlepsza kawa jest w Toruniu? Możliwe! Bariści z "Projektu Nano" w branżowych mistrzostwach wspinają się na szczyty

Czy w Toruniu serwowana jest najlepsza kawa w Polsce? To całkiem prawdopodobne. A potwierdzonym być może w lutym. Wtedy w Warszawie odbędzie się finał prestiżowej rywalizacji w kawowej branży - zawody Mistrz Polski Barista. Wśród 11 walczących o tytuł mistrza baristów jest Kamila Adamiec-Karandyszewska, założycielka i prowadzącą kawiarnię "Projekt Nano" przy ul. Podmurnej w Toruniu.

"Projekt Nano" powstał tuż przed wybuchem koronawirusowej pandemii. Zaczynał jako malutka kawiarnia przy ulicy Podmurnej. Pandemia zamknęła mu drzwi, jak innym lokalom gastronomiczny. Młoda baristka jednak się nie poddała. Postawiła na dowóz ziaren kawy do domów torunian, a także sprzedaż kawy i ciast na wynos. Przetrwała. Ba, odniosła sukces!

Kamila Adamiec natomiast to już mężatka z dwuczłonowym nazwiskiem, ale i młoda mama. Do tego - rozwijająca wciąż biznes przedsiębiorczyni (na starówce otworzył też podwoje siostra kawiarni - śniadaniowa "Projekt Rano") i rywalizująca z najlepszymi baristkami.

Świetna kawa, pyszne wypieki, niepowtarzalna atmosfera i nietuzinkowi goście, w tym wystawiający swe prace w lokalu artyści - to recepta na sukces "Projektu Nano". Kolejny już rok nie jest to już nie maleńka kawiarenka, tylko obszerny i klimatycznie urządzono lokal. Nadal przy ulicy Podmurnej, ale w dużych pomieszczeniach dawnym kinie - pod numerem 14.

Mistrzostwa Polski Baristów w stolicy. W czym muszą sprawdzić się Kamila i Ola?

Mistrzostwa Polski Barista - tak nazywają się te prestiżowe zawody, których finał odbędzie się 10-11 lutego w Warszawie. organizowane przez Specialty Coffee Association of Europe oraz World Coffee Events. Formuła tych zawodów skupia się na promowaniu doskonałej kawy, profesjonalizmu oraz kunsztu pracy baristy.

-Każdy z zawodników podczas 15-minutowego występu musi przygotować 4 espresso, 4 drinki mleczne na bazie espresso oraz 4 drinki dowolne, używając do tego kawy segmentu "specialty". Występ oceniają certyfikowani sędziowie, w skład których wchodzi 4 sędziów sensorycznych, 2 sędziów technicznych i 1 sędzia główny, który najczęściej jest reprezentantem World Coffee Events. Oceniany jest smak przygotowanych napojów, kreatywność, czystość pracy, technika parzenia oraz prezencja na scenie - objaśniają organizatorzy dorocznego konkursu

Najlepszy Barista/Baristka otrzymuje tytuł Mistrza Polski Barista, który upoważnia do reprezentowania kraju na oficjalnych Mistrzostwach Świata Barista. Czy tym razem sięgnie po niego Kamila Adamiec-Karandyszewska? Ćwiczy pilnie, a zawody będą dla niej już kolejnymi w karierze.

Barista Andrzej zaskakuje! Na koncie ma wygrane inne zawody branżowe

Chodzi o cykl zawodów Best Barista Challenge. W roku 2023 odbyła się w Polsce pierwsza edycja tej rywalizacji. Poszczególne odsłony cyklu wyłaniały finalistów, którzy w grudniu walczyli o palmę pierwszeństwa w stolicy. Andrzej wygrał zawody w Toruniu - pokonał innych wyśmienitych baristów z kraju. Reprezentował nas też w finale. W Warszawie nie wygrał, ale - nikt nie ma co do tego wątpliwości - już wspiął się na szczyty!