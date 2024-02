Toruń. Wielki powrót restauracji Sphinx na starówkę! Działała tu 21 lat. Znów będą chętni na shoarmę, burgery i steki?

Restauracja Sphinx w Toruniu

Ulica Żeglarska 31 - to prestiżowy adres w Toruniu. Lokal u zbiegu tej ulicy i Rynku Staromiejskiego przez 21 lat zajmowała restauracja Sphinx. Nie jest przesadą twierdzenie, że wrosła w krajobraz miasta i najnowszą historię jego gastronomii.

Wielki powrót restauracji Sphinx na starówkę w Toruniu. Co i za ile tutaj zjemy?

Od kilku miesięcy widać, że spółka prowadząca restauracje Sphinx jest na fali wznoszącej - rozwija działalność, otwiera kolejne lokale. W Toruniu doszło do jej wielskiego powrotu - od lutego zaprasza gości do tego samego miejsca, w którym działała przez 21 lat.

Absolutnie nie oznacza to, by lokal Street 31 przestał działać. Nie - przeniósł się w styczniu całkiem niedaleko. Nowy adres tej restauracji to ul. Mostowa 7. Ma swoją wierną klientelę i przyciąga też turystów, którzy doceniają jego kuchnię.

Co zjemy w restauracji Sphinx? Po pierwsze shoarmy, z których słynie od lat. W menu restauracja ma także: steki, burgery, zupy, sałatki, zestawy śniadaniowe też osobne menu dla dzieci oraz ofertę dla wegetarian.