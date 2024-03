To dzięki nim wszystko gra! Sekrety Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Kto w administracji kocha black metal, a kto rude koty?

Na żadnym instrumencie nie grają, ale to dzięki nim orkiestra gra! Oto dobre duchy i profesjonalne zaplecze Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Bez bibliotekarza nut, marketingowca, księgowych i całej ekipy administracyjnej nic by się nie udało.

Schowana na co dzień w cieniu tak zwana "administracja" Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej to grono oddanych swojej pracy osób. Zdecydowana większość z nich to panie - ma zatem ta ekipa piękne oblicze. Ale, uwaga, są w nim również dwa męskie rodzynki. Aby melomani mogli delektować się grą orkiestry w CKK Jordanki lub Dworze Artusa, potrzeba nie tylko muzyków i dyrygentów. Świętująca w tym roku swój jubileuszowy, 45. sezon toruńska orkiestra ma do nich prawdziwe szczęście. Identycznie jednak jest w przypadku "ludzi za kulisami", którzy również pracują na ten sukces. "Nowościom" udało się poznać te osoby. Niech zatem poznają je także nasi Czytelnicy!

Co robi bibliotekarz nut? Nad czym pracuje marketingowiec?

Alina Reut to koordynator działań edukacyjnych, bibliotekarz nut. W orkiestrze pracuje od 2010 roku. Czym się zajmuje? -Przygotowuję materiały nutowe do koncertów, wypożyczam materiały nutowe z biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, tworzę zestawienia utworów objętych prawem autorskim. Zajmuję się też obsługą koncertów – w razie jakichkolwiek pytań od naszej publiczności służę pomocą. Piszę również wnioski dotyczące działalności edukacyjnej TOS- wylicza.

W wolnym chwilach pani Alina robi na drutach, szydełkuje, czytam książki. Poza tym... uwielbia koty.

Katarzyna Olszewska z kolei to specjalista ds. sprzedaży i marketingu, związana z TOS od roku 2015. Odpowiada za całą strategię marketingową orkiestry m.in. reklamę, promocję, badanie konkurencji, sponsoring. Zarządza sprzedażą, ustala politykę cenową oraz opiekuje się grupami klientów. Współpracuje z animatorami kultury i dba o potrzeby niepełnosprawnych melomanów. - A po pracy uwielbiam las, spacery, góry, kolory ziemi, ambitne kino i sztukę. Jestem mamą trójki synów - zdradza.

Kierownikiem całego działu organizacji koncertów natomiast jest Magdalena Bąk, pracująca dla orkiestry od 11 lat.

Jej zadanie to szeroko pojęta organizacja wydarzeń artystycznych, w tym udział w planowaniu i przygotowywaniu koncertów, kontakt z artystami, koordynowaniem festiwali. Poza tym zajmuje się też pozyskiwaniem pieniędzy z zewnątrz, np. dotacjami. -Co robię w wolnym chwilach? Zaczęłam trenować aikido; chodzę na siłownię, jogę, łyżwy. Poza tym rysuję, maluję, czytam książki i odwiedzam rodziców w Kielcach - wylicza pani Magdalena.

Audycje muzyczne i sekretariat - oto panie, które rządzą tymi królestwami

Weronika Kudrej to koordynatorka ds. audycji muzycznych i projektów edukacyjnych. Z orkiestrą związana jest od dwóch lat. To najmłodsza pracownica administracji TOS. Ale obowiązki ma poważne.

- Zajmuję się głównie audycjami muzycznymi od A do Z. Oznacza to nie tylko jeżdżenie z muzykami po szkołach i przedszkolach w całym województwie, lecz także ustalanie tematów, repertuarów, kontaktowanie się z muzykami, szkołami. Czasami, gdy wymyślę sobie niecodzienny skład lub utwór, piszę drobne aranże. Zajmuję się też obsługą koncertów - opowiada. Czasu wolnego pani Weronika nie ma wiele, bo kończy studia. Zimą lubi seriale kryminalne i powieści gotyckie. Gdy tylko wyjrzy słońce jednak, rusza na wycieczki i chodzi na koncerty. Jej żywioł to black/hard metal. Sekretariat to królestwo, którym rządzi Bogusława Gołomska. To z kolei pracownica związana z orkiestrą rekordowo długo, bo od 39 lat. - W dziale organizacji koncertów zajmuję się zespołem TOS, angażowaniem dodatkowych osób do składu, ustalaniem honorariów, przygotowaniem i podpisywaniem umów oraz właśnie sekretariatem - wylicza pani Bogusia.

Kasa biletowa i zaplecze techniczne - bez nich jak bez ręki!

Małgorzata Działdowska to chyba najsympatyczniejszy kasjer biletowy w Toruniu. Dla orkiestry pracuje od 8,5 roku. Nigdy nie traci pogody ducha.

- Najpierw muszę wprowadzić wydarzenia i koncerty do systemu – to moje zadanie. Poza tym przygotowuję cenniki dla każdego koncertu. Dopiero wówczas można rozpocząć sprzedaż biletów w kasie i na naszej stronie online. Robię też rezerwacje - objaśnia pani Małgorzata. I zdradza, że po pracy najchętniej zanurza się w lekturze. Za sprawy administracyjno-techniczne odpowiada Tomasz Sadowski. To pod jego opieką znajdują się wszystkie duże instrumenty takie jak fortepiany, kotły, harfa, gran casa czy dzwony rurowe. To on przygotowuje salę prób czy estradę do wszystkich koncertów. - W dużym skrócie odpowiadam za zaplecze orkiestry. Po to, by ona mogła skupić się wyłącznie na graniu - podsumowuje. A po pracy? Pana Tomasza wciąga piłka nożna. -Biorę udział we wszystkich amatorskich rozgrywkach w Toruniu. Dużo przyjemności sprawia mi również joga. Lubię też czytać książki z gatunku fantastyki lub popularno-naukowe, na temat kosmosu - opowiada.

Księgowość, kadry i płace - tutaj wszystko musi się zgadzać do joty!

Joanna Błaszkiewicz-Lasek odpowiada w orkiestrze za kadry i płace. - Odpowiadam za prowadzenie dokumentacji personalnej, współpracę z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz nadzór nad ewidencją i rozliczanie czasu pracy - wylicza. Prywatnie jest mamą 15-letniego Filipa i 5-letniej Oliwii. Zajęcia zatem w domu też jej nie brakuje...

Longina Strzelecka, specjalista ds. księgowości i administracji, w orkiestrze pracuje już od blisko 8 lat. Dekretuje dokumenty księgowe, m.in. faktury, wyciągi bankowe, listy płac, by potem księgować je w programie. Przygotowuje także rozliczenia tantiem autorskich oraz pomaga w rozliczaniu projektów, w których bierze udział TOS.

- Po pracy, przy ładnej pogodzie lubię spacerować lub biegać, a przy deszczowej czytać książki i słuchać muzyki. Koniecznie w towarzystwie rudego kocurka - nie kryje. Głównym księgowym orkiestry jest Tadeusz Poksiński, pracujący tu od 2008 roku. To na jego głowie jest cała rachunkowość, kontrola nad finansami. Po pracy najchętniej czas spędza na działce.

Specjalistka ds. mediów i obsługi widza - to ona zdradza sekrety!

Sara Watrak w orkiestrze pracuję od stycznia br. - Ale już czuję, że to moje miejsce - zapewnia. - Odpowiadam za kontakt z dziennikarzami, prowadzę media społecznościowe orkiestry. Opiekuję się też wolontariuszami i praktykantami; pomagam w organizacji wydarzeń. Po pracy rzeczniczka TOS układa puzzle, czyta reportaże i chodzi na zumbę. Uwielbia też podróże. I to dzięki Sarze Watrak orkiestra odsłania nam swoje zakulisowe, sekretne życie.

Wideo Ogromny pożar w DPS dla niepełnosprawnych w Przytocku