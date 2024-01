Toruń. Bałagan i brud po Metronie. Tak to wyglądało w środku! Co tutaj powstanie?

Metron w Toruniu. Jaki był koniec zakładu?

Metron, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zakładów przemysłowych Torunia, kojarzony z zegarami, a później wodomierzami, nie poradził sobie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Jego sytuacja pogorszyła się szczególnie na przełomie wieków. Od 2000 roku spółka Metron prowadziła działalność na mocy umowy prywatyzacyjnej zawartej z państwem, dysponując m. in. terenami przy ulicy Targowej. Jak twierdzili jej szefowie, gwoździem do trumny okazały się podwyżki opłat legalizacyjnych za wodomierze. To wpędziło spółkę w długi. Przestała płacić raty dzierżawy za mienie (grunt, zakład i maszyny), zalegała z podatkami, wypłatami dla pracowników. Z czasem same zaległości w ZUS-ie sięgnęły kilku lat.