Toruń. Będą nowe utrudnienia dla kierowców na ul. Legionów

Utrudnienia na drodze w Toruniu

W tym czasie nie będzie można wyjechać z ulicy Kaliskiego oraz parkingu przy kawiarni Bajarka na ulicę Legionów, obowiązywał będzie objazd do ulic Mohna i Długiej. Dodatkowo w godzinach układania warstwy ścieralnej wyłączony z użytkowania będzie parking przy bloku Legionów 165.

Z kolei od soboty 8 lipca od godz. 7 zamknięty będzie wjazd do zajezdni autobusowej oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Dojazd do sklepu ALDI będzie odbywał się przez wjazd docelowy, podobnie jak dojazd do Wydziału Gospodarki Komunalnej.