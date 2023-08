Oficjalne otwarcie Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu

Pierwsze pokazy instalacji świetlnych oraz iluminacji wystartowały o 20.30. Widzów nie brakowało. Pierwotna, darmowa wersja festiwalu z pewnością wzbudziła zainteresowanie, a to dopiero początek. Co czeka na oglądających? Wśród darmowych atrakcji zobaczymy mapping z najwybitniejszymi historycznymi postaciami, wideoart poświęcony życiu i dorobkowi naukowemu Kopernika, Gwiazdę Kopernika, Bramę Czasu oraz wiele innych instalacji świetlnych, które nawiązują do tematu ekologii. Starówka rozbłysnęła różnymi kolorami, a Plac Rapackiego i Collegium Maxiumum stało się tymczasową siedzibą najpopularniejszych disneyowskich postaci.