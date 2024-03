Dobrodzielnie wokół Torunia. Sąsiadujące gminy zyskały miejsca, w których można oddać jedzenie

Punkt wymiany jedzenia pod Toruniem

– Dobrodzielnia jest inicjatywą bardzo potrzebną. Cieszę się, że do tego przystąpiliśmy. W Polsce i na świecie marnuje się mnóstwo żywności, a przecież wśród z nas znajduje się nie tylko wielu potrzebujących, ale także chętnych do dzielenia. Sprawdzaliśmy, jak sprawdza taki system. Mamy nadzieję, że podobnie jak w miastach taki sposób dzielenia się dobrem również przyjmie się w naszych gminach – mówił Marek Olszewski, starosta toruński.

W czterech podtoruńskich gminach zostały otwarte Dobrodzielnie, w których mieszkańcy gminy Obrowo, Łubianki, Lubicz i Łysomice mogą umieszczać jedzenie. Ruch foodsharingu, czyli wymiany jedzenia mieszkańcami, popularny jest w całej Polsce. I w Toruniu znajdują się specjalne jadłodzielnie, w których można zostawiać to, czego nie można już spożytkować. Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz ze społecznikami oraz wójtami gmin przyglądali się temu pomysłowi bardzo długo i postanowili dać do niego dostęp także mieszkańcom gmin.

Na jakich zasadach działają Dobrodzielnie?

Każda z Dobrodzielni zyskała swojego opiekuna, który będzie doglądał, czy wszystko jest w porządku i czy umieszczone tam jedzenie nie jest już popsute. Stworzono specjalny regulamin dla wszystkich użytkowników Dobrodzielni, by wiedzieli, jak z niego korzystać. Każdy, kto chciałby pozostawić jedzenie w specjalnej lodówce, powinien oznaczyć produkty datą ważności. Ten, kto chciałby poczęstować się jedzeniem, powinien sprawdzić za pomocą węchu, smaku lub informacji na opakowaniu, czy pokarm jest zdatny do użytku. Do Dobrodzielni nie powinien zostać przekazany alkohol, surowe mięso oraz produkty zawierające surowe jaja. Ważne jest także to, by brać tyle, ile rzeczywiście jest w stanie przejeść.

– To jest pierwsze tego typu miejsce w Złotorii. Chciałabym zwrócić się do mieszkańców z apelem, by zaglądali do Dobrodzielni. To nie służy tylko ludziom w ubóstwie czy biednym. Sytuacje w życiu są różne. Proszę się nie wstydzić, nie bać. Zaglądajmy, częstujmy się i dzielmy się jedzeniem – mówiła sołtys Złotorii, Katarzyna Janas.

Już podczas oficjalnego otwarcia Dobrodzielni w Obrowie pojawiali się mieszkańcy, którzy nie tylko zaglądali do tego, co czeka na nich w środku, lecz także postanowili dołożyć do nich swoją cegiełkę choćby w postaci owoców czy warzyw.