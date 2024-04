Toruń. Co dalej ze zwierzętami odebranymi "Kociej Straży"? Zobaczcie ich zdjęcia!

Wsparcie od miasta dla byłych podopiecznych "Kociej straży"

Zwierzęta czekają na domy

Jak sytuacja zwierząt wygląda dziś? Warto dodać, że każde zwierzę odebrane z fundacji było dowodem w sprawie, dlatego adopcja na ten moment nie jest możliwa. Schronisko poszukiwało jednak domów tymczasowych dla zwierząt, których stan zdrowia na to pozwalał. Szukano domów w Toruniu, by w razie ewentualnej potrzeby, schronisko mogło pomóc. Każdy dom tymczasowy musi oczywiście podpisać stosowną umowę, bycia w stałym kontakcie ze schroniskiem oraz przekazania ewentualnej zmiany adresu (dane dla policji). Czy zwierzęta znalazły domy tymczasowe? Największe zainteresowanie było pierwszego dnia po interwencji.

– Do domów tymczasowych poszły cztery koty, zostały jeszcze dwoje szczeniąt – informuje Hortensja Saj, pracownik Schroniska dla Zwierząt. – Przybierają na wadze, przez ten czas nawet do kilograma. Są to zwierzęta bardzo miłe, kontaktowe, większość z nich to ogromne przylepy. Tylko jeden kot jest trochę problematyczny, dziki.

Głos Toruńskiej Kociej Straży

”Każdy kot miał osobny kennel – to zaleta, a nie więzienie. Koty są terytorialne. Obce sobie, puszczone luzem, w różnym stopniu oswojenia i różnym stanie zdrowia, nie byłoby z tego nic dobrego. W fundacji nikt nie pracował na etat. Wszystko robione było przed i po pracy. Dlatego godziny wizyt były trochę ograniczone, niemniej jednak, jak ktoś chciał przyjść zobaczyć zwierzaki czy z karmą, była taka opcja i wiele osób z niej korzystało.

Ten lokal był czasowy. [...] Na remont tego lokalu na zbiórce uzbierało się niewiele ponad 1,5 tys., a remont samej łazienki kosztował koło 4 tys. Czynsz też płaciłam ze swoich, bo z fundacyjnych nie starczało. A co do martwych zwierzaków, nikt przecież nie zabił ich celowo. Odeszły głównie na panleukopenię, o której tak często Wam pisaliśmy. Na cmentarzu na ul. Kociewskiej mamy 3 swoje groby. Ale przy większej ilości zwierzaków to za drogi biznes. Każdego trzeba chować osobno. A utylizacja zwłok, jak śmiecia, mnie nie interesuje. Dlatego „zbierałam” te zwłoki i chciałam pochować na cmentarzu, który stworzymy na własnej, zakupionej pod azyl ziemi. W dzień odebrania zwierząt mieliśmy wpłacić zadatek pod zakup tego domu. W tym lokalu mieliśmy być tylko jeszcze 2 tyg. [...]”.

Koty są bardzo "przytulaśne". Tylko jeden ma własny, trochę problematyczny charakter. Grzegorz Olkowski

Pod oświadczeniem pojawiło się ponad 480 komentarzy. Wśród nich wiele było nie tylko wyrazem wsparcia czy krytyki działań, lecz dotyczyło poszukiwań zwierząt, które zostały oddane pod opiekę fundacji wcześniej. Toruńska Kocia Straż odnosiła się do większości z nich – potwierdzono, że niektóre z poszukiwanych zwierząt zostały wy adoptowane, a na informacje o innych, pytający muszą poczekać, bowiem właścicielka nie ma dostępu do „segregatora adopcji”. Wśród osób, które pytają o zwierzęta, pojawia się strach, że te oddane pod opiekę fundacji, znajdują się w tych, które były martwe. Na każdą wiadomość Toruńska Kocia Straż ma jednak odpowiedzieć. Zdjęcie, które pojawiło się przy poście, sugeruje stan fundacji przed interwencją: „Tak wyglądała nasza kociarnia jeszcze kilka dni temu… Skromnie, ale zwierzaki miały wszystko, co potrzebne” – czytamy w poście.