37 martwych zwierząt w "schronisku" w Toruniu! Żywe udało się odebrać właścicielce

Ponad dobę (w poniedziałek i wtorek 18 i 19 marca) trwało wielkie zamieszanie wokół zwierząt będących podopiecznymi fundacji "Toruńska Kocia Straż". Po wejściu do jej siedziby większość była martwych, żywe trafiły do schroniska przy ulicy Przybyszewskiego.

Kompleks pawiloników przy ulicy Gagarina, przed sklepem sieci "Polomarket", obok Szkoły Podstawowej nr 11. To w jednym z nich właścicielka fundacji "Toruńska kocia straż" urządziła "schronisko" dla zwierząt. Ta sytuacja zaniepokoiła radną Kamilę Beszczyńską ("prezydencki" klub Wspólny Toruń)", nauczycielkę wychowania fizycznego w SP nr 11.

Martwe zwierzęta w Toruniu: dramatyczny apel radnej

"Nie chcę Was martwić, ale niestety nie jest dobrze. Jutro zobaczycie, co się wydarzyło. Pomóżcie!!! W tym miejscu trzymana jest masa psów i kotów. Schronisko i ekopatrol już wiedzą. Pomimo interwencji, ta sytuacja trwa już długo" - napisała radna Beszczyńska na swoim profilu w mediach społecznościowych w poniedziałku. - Okna mojego szkolnego kantorka wychodzą akurat na teren przed tym pawilonikiem. W jego pobliżu parkuję samochód. Zwierzęta przebywają w pawiloniku od kilu miesięcy, są wśród nich psy, a przez ten czas nie widziałam, by były wyprowadzane na spacer. Podobne obserwacje mieli uczniowie mojej szkoły - opowiada Kamila Beszczyńska.

Te obserwacje potwierdzają osoby funkcjonujące w otoczeniu pawiloniku, choćby personel "Polomarketu" czy fryzjerka z zakładu działającego przez ścianę ze "schroniskiem". Ona szczególnie odczuła to sąsiedztwo. Jedna ze ścian jest zawilgocona przez zwierzęcy mocz. W pawiloniku są duże okna, ale przez nie nie można było dojrzeć, co się dzieje w środku. Zostały szczelnie zasłonięte roletami. Do środka nie wpadało więc dzienne światło. Czasami za jedną z rolet pojawiał się pies. Zwierzęta miały przebywać w klatkach, a w środku miał panować bałagan. Właścicielka fundacji miała tam pomieszkiwać.

Dramat w "schronisku" w Toruniu: policja nie podjęła interwencji

W poniedziałek późnym popołudniem przy pawiloniku pojawiła się policja oraz Piotr Korpal, prezes Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Sprawę właścicielki fundacji "Toruńska kocia straż" i "schroniska" zna od miesięcy. Najpierw prowadziła je w jednym z mieszkań na Bydgoskim Przedmieściu. Stamtąd przeniosła się do altanki na terenie ogrodów działkowych przy ulicy Przybyszewskiego. Obecność w niej zwierząt zaniepokoiła sąsiadów. Efektem była kolejna przeprowadzka. Od września ubiegłego roku "schronisko" funkcjonowało w pawiloniku przy Gagarina.

- To bardzo trudna sytuacja. Właścicielka fundacji niewątpliwa działała ze szlachetnych pobudek, ale trzeba to przerwać, bo dojdzie do tragedii - mówił Piotr Korpal. W małych pomieszczeniach pawiloniku przybywało zwierząt. Właścicielka fundacji przyjmowała tu choćby bezdomne koty. W poniedziałek popołudniu miało tu być około 40 zwierząt - psy, koty i szczury laboratoryjne. Trafiały one do adopcji - tak przynajmniej wynika z wpisów na profilu fundacji w mediach społecznościowych. Prezesowi TTOPZ prawo do interwencji i tymczasowego odebrania przetrzymywanych w złych warunkach czy zaniedbanych zwierząt daje ustawa o ochronie zwierząt. W takiej sytuacji działa w asyście policji. W poniedziałek interwencja trwała do godziny 24 i jeszcze przez godzinę we wtorek. Właścicielka fundacji do jej siedziby wpuściła jedną z policjantek. Policjanci zablokowali wejście do niej prezesowi Korpalowi. Na miejsce dotarła też powiatowa lekarz weterynarii Violetta Hermann-Krupińska. Jej udało się wejść do środka. Po wyjściu stwierdziła, że można odłożyć w czasie interwencję, bo zwierzęta są w dobrej formie, mają jedzenie i wodę, chociaż przebywają w złych warunkach. W pomieszczeniach słabo działała wentylacja, efektem czego był fetor panujący w środku i wydobywający się z wnętrza pawiloniku po otwarciu drzwi. Innym argumentem był fakt, że właścicielka fundacji rozpoczęła zbiórkę na wynajęcie na potrzeby "schroniska" domu pod Toruniem. Miałaby się tam przenieść na przełomie marca i kwietnia. Po wspomnianej opinii lekarki weterynarii policja odstąpiła, mimo protestów prezesa Korpala, od interwencji.

- Lekarz po ocenie warunków bytowych oraz kondycji zdrowotnej zwierząt nie stwierdził, by zachodziła podstawa do interwencyjnego odbioru podopiecznych fundacji lub zagrożenia ich zdrowia i życia. Wszelkie pytania dotyczące tej decyzji należy więc kierować do specjalistów z dziedziny weterynarii - wyjaśniała asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Dramat zwierząt w "schronisku" w Toruniu: część było martwych

Na Gagarina policja wróciła we wtorek po godzinie 13. Tym razem podstawą do interwencji była decyzja prezydenta Torunia o tymczasowym odbiorze zwierząt w trybie artykułu 7 paragraf ustawy o ochronie zwierząt. Została wydana niezwłocznie po wniosku złożonym przez prezesa Korpala. Mimo wezwań policjantów, właścicielka fundacji nie otworzyła do niej drzwi. Nie pomógł też apel psychologa, który pojawił się na miejscu. W końcu do akcji ruszyli strażacy. Gdy i ich prośby i otwarcie drzwi nie przyniosły efektu, otworzyli je specjalistycznym sprzętem. Przy krzykach właścicielki fundacji (podobnie było w poniedziałek), do środka weszli policjanci. Po chwili pojawili się tam też pracownicy Schroniska dla Zwierząt z ulicy Przybyszewskiego. Zaczęli wynosić do samochodu koty w transporterach. Potem wynieśli i wyprowadzili psy.

- W środku było w sumie 12 kotów i dziewięć psów, w tym pięć szczeniaków. Być może część zwierząt została wywieziona we wtorek nad ranem - podsumował Piotr Korpal. Gdy koty i psy były już w samochodzie, pracownicy poinformowali prezesa Korpala, że w środku są martwe zwierzęta. Niedługo potem karetka pogotowia zabrała właścicielkę fundacji, przy jej krzykach, do szpitala. - Za utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych, w postaci na przykład rażącego zaniedbania, grozi kara do trzech lat więzienia, a jeśli doszło do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem - od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - podaje Anita Engler, prawnik TTOPZ. Mimo wielkiego fetoru, sprawdzono siedzibę fundacji. Dokonano makabrycznego odkrycia - znaleziono 37 martwych zwierząt. Tragedii wiec nie udało się uniknąć. - Wygląda na to, że to 36 kotów i jeden pies, ale są w znacznym stanie rozkładu i sekcja zwłok wykaże, jakie to były zwierzęta. Nie były one uśmiercane, po prostu chorowały, zarażały się i umierały. Ich zwłoki były w kartonach, paczkach - mówi Piotr Korpal.

Siedziba fundacji została zabezpieczona przez policyjnego technika, a potem zaplombowana. W środę prezes Korpal złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właścicielkę fundacji "Toruńska kocia straż". Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu. Do czasu wyroku ocalałe psy i koty będą przebywać w schronisku przy ulicy Przybyszewskiego. Zostaną tu przebadane i trafią na kwarantannę.

