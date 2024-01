Morderstwo w Złotorii. Daniel O. zabił teściową? Sołtys: "Znaliśmy rodzinę. Nic takiego dramatu nie zapowiadało"

Morderstwo w Złotorii. Co się stało pod Toruniem?

Daniel O. doprowadzony przed oblicze prokuratora ma zostać w najbliższych dniach. Możliwe, że będzie to już środa (17.01). Wówczas najprawdopodobniej przedstawione zostaną mu zarzuty zabójstwa. Wtedy też odebrane od niego będą wyjaśnienia.

- Jej życie było naznaczone cierpieniem. Najpierw owdowiała, potem zmagała się z chorobą syna Tomasza, który zmarł. Z córką Izą miała naprawdę dobrą, bliską relację - to było widać. A co było między nią o zięciem? W rodzinach zdarzają się konflikty, ale przecież nie kończą się zabójstwem - słyszymy od mieszkańców wsi.

W poniedziałek, 15 stycznia policja została jednak do zielonego domu przy ul. Piaskowej w Złotorii wezwana w związku z awanturą domową właśnie. Na miejscu funkcjonariusze odkryli ciało 69-letniej pani Z. w wannie. Jej zięć uciekł. Zaczęła się więc policyjna obława.

Ponieważ Daniel O. od pewnego czasu zarobkował w Belgii, wchodziło w grę, że może chcieć uciekać za granicę. Wiadomo było, że mężczyzna przemieszcza samochodem na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Szeroko zakrojona akcja policji trwała do nocy. Uczestniczyło w niej kilkuset funkcjonariuszy i psy tropiące.

Sołtys Złotorii: "Sygnałów o przemocy nie było. Ale czasem takie dramaty dzieją się w ciszy"

Barbara Kisielewska jest tak samo wstrząśnięta wydarzeniami, jak cała wieś. -Wszyscy w poniedziałek dosłownie zamarliśmy w przerażeniu. Do nocy ludzie dzwonili między sobą, chyba nikt nie spał. Ogromne niedowierzanie, że w ogóle do takiego dramatu doszło. I to właśnie tym domu... - sołtysce Złotorii również niełatwo jest rozmawiać.