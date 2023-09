Toruń. Atak nożem na pracownicę biblioteki. Czy młody Kazach był poczytalny?

Elektrownia atomowa we Włocławku. Kolejny etap przygotowania do inwestycji

Atak nożem na kobietę w lasku przy Balonowej i ucieczka. Sprawcę ujęto po tygodniu

Pavel V. zaatakował nożem pracownice toruńskiej biblioteki 19 września 2022 roku, o poranku. Kobieta właśnie szła do pracy. Zadane ciosy nie okazały się bardzo groźne. Jak opisała to prokuratura, spowodowały rany, których leczenie trwało poniżej dni siedmiu.

Zatrzymany Pavel V., wówczas 21-letni, został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Został też wówczas tymczasowo aresztowany. Jak przekazywała nam jego obrończyni, nie potrafił logicznie wyjaśnić, co nim kierowało, gdy rzucał się z nożem na przypadkową kobietę. Być może w grę wchodzi tu po prostu motyw rabunkowy.

Pavel V. od roku siedzi w areszcie. Teraz czeka na opinie biegłego odnośnie poczytalności

Czy napastnik był poczytalny? Odpowiedź na to pytanie, przy tak poważnym zarzucie i surowej karze przewidzianej przez Kodeks karny (formalnie nawet dożywotniego więzienia) to informacja kluczowa. Już jakiś czas temu Pavel V. przeszedł kilkutygodniową obserwację sądowo-psychiatryczną w specjalnym ośrodku.

Jak zaznacza prokurator, śledztwo w tej sprawie "jest w końcowej fazie". Należy się zatem domyślać, że wspomniana ekspertyza to już ostatni element postępowania, którego brakuje śledczym do sporządzenia aktu oskarżenia.

Co będzie dalej? Prokuratura może wnioskować o przedłużenie aresztu. Jeśli natomiast do tego czasu skieruje do sądu akt oskarżenia, to o izolacji podejrzanego decydować będzie już Sąd Okręgowy w Toruniu.

Do tematu wrócimy.