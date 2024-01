Odgryzł nos kobiecie na ulicy! W Toruniu rusza proces Michała W. Grozi mu do 20 lat więzienia

Co się wydarzyło przy ulicy Legionów? To był prawdziwy horror!

Michał W. ma 45 lat i był już karany. W czerwcu ubiegłego roku sąd skazał go za krzywdy, jakie wyrządził znajomej kobiecie i w wyroku orzekł między innymi zakaz zbliżania się do niej. Mężczyzna jednak go złamał. Więcej - znów zaatakował i to bardzo brutalnie!

Do scen jak z horroru doszło przy ul. Legionów w Grudziądzu 8 września 2023 roku. Tutaj Michał W. dopadł swoją ofiarę. Jak ustaliła prokuratura i opisała to w akcie oskarżenia, napastnik podbiegł do kobiety, przyparł ją ciałem do ściany kamienicy, jedną ręką chwycił za włos, a druga - bezlitośnie bił po głowie.

Potem, kneblując kobiecie usta, Michał W. ... odgryzł kawałek nosa! Ofiara nie tylko cierpiała z bólu, była operowana i długo leczona, ale też w konsekwencji została trwale oszpecona.