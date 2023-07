Toruń. Ile miasto wydaje na nowe nasadzenia i jak próbuje je ratować przed suszą?

- Jeśli dodamy do suszy problem złego materiału, złej techniki sadzenia, a do tego złego siedliska, mamy takie efekty, jakie mamy - wyjaśniał w obszernej rozmowie z "Nowościami" Mariusz Warachim, arborysta z fundacji Zielone Kujawy oraz Koalicji Wpływamy na Toruń.

Toruń. Gdzie miasto posadziło drzewa?

O to, co robi miasto, by utrzymać zieleń, zapytaliśmy w toruńskim ratuszu. - W zakres bieżącej pielęgnacji terenów zieleni wchodzi m.in. koszenie, wygrabianie i krawędziowanie trawników, pielęgnacja drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin poprzez odchwaszczanie, cięcia, usuwanie odrostów, nawożenie, zwalczanie szkodników i zapobieganie chorobom oraz regularne zbieranie śmieci i innych zanieczyszczeń - przekazała Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia.