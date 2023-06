Zasuszone drzewa przy ul. Długiej. Smutny obraz nowych nasadzeń [zdjęcia]

Rozmaitych nasadzeń, w tym zastępczych, w Toruniu nie brakuje, ale znacznie gorzej wygląda dbanie o to, co już zostało zasadzone. Niewielkie drzewka częściej szybko kończą swój żywot niż rozrastają się do bardziej okazałych rozmiarów. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie stało się także z tymi, które niedawno zasadzono przy ul. Długiej.