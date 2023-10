Toruń. Jak bankowiec nie chciał płacić na synów i mijał się z prawdą w sądzie. Wyrok: obniżenia alimentów nie będzie

Zasądzone alimenty

Po 1000 zł alimentów na każdego z dwóch synów - tyle powinien płacić pan Roman na mocy wyroku rozwodowego, orzeczonego przez Sąd Okręgowy w Toruniu w 2020 roku. Doświadczony bankowiec jednak tyle nie łożył i łożyć dalej nie zamierzał. Twierdził, że stać go na płacenie po 300 zł i z takim wnioskiem wystąpił do sądu.

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek ojca zdecydowanie oddalono i polecono mu płacić po 1000 zł. Wcześniej dokładnie zbadano sprawę i na jaw wyszły dość szokujące okoliczności. Oględnie rzecz ujmując, mężczyzna mocno mijał się z prawdą. Co się okazało?

Chory? Był, ale w 2014 roku. Z nikłymi dochodami? Jeśli tak, to na papierze...

Pan Roman wiele lat przepracował w bankowości. Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble kariery: od kasjera do dyrektorskiego stanowiska. Było jego własną decyzją porzucenie dobrze płatnej posady w bankowości i wyjazd za granicę, gdzie pracował w budowlance - odnotował sąd rodzinny.

Po powrocie do kraju mężczyzna miał własną działalność gospodarczą: doradztwo inwestycyjne. Rzekomo zaprzestał tej pracy, ale jak się okazało - tylko przepisał firmę na nową partnerkę, nauczycielkę. Adres i numer telefonu pozostały te same. Więcej, fachowych porad nadal klientom udzielał sam pan Roman. Znalazł się na to przynajmniej jeden świadek.