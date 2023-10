Toruń. Jak się bronić przed hejtem i stalkingiem w sieci? Młodzi pytają, adwokaci objaśniają

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa w Toruniu. Adwokat Edyta Bocianiak spotyka się z uczniami tego technikum po raz kolejny już. Smutne jest to, że wiele młodych osób doświadczyło na własnej skórze cyberhejtu czy cyberstalkingu. Budujące natomiast, że są chłonni wiedzy. Chcą wiedzieć, jak się bronić.

Hejt i stalking w sieci - problem wręcz powszechny

Statystycznie na pięć pozytywnych komentarzy w sieci przypadają dwa negatywne. Konto ze zmyślonymi danymi tylko wydaje się anonimowe. Mowa nienawiści w sieci niesie taką samą odpowiedzialność prawną, jak nienawiść wyrażona wprost. Podszywanie się pod kogoś w mediach społecznościowych jest karane - w cyberświecie fałszywe oskarżenia nie znikają. To najważniejsze fakty, które w tym roku przypominają adwokaci.

Adwokaci w całym kraju ponownie wyszli z inicjatywą edukacyjną. Tym razem po to, by pokazać młodzieży, jak się bronić przed cyberhejtem, cyberstalkingiem oraz jak prawnie zwalczać nienawiść w świecie Internetu. Od 3 października w szkołach w całej Polsce adwokaci „rozjaśniają prawo”. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, które zgłosiły się do programu, adwokaci i aplikanci adwokaccy prowadzą zajęcia dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II i III klas liceów oraz techników.