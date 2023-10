Toruń. Jesień zagląda na targowiska: zaczynają królować dynie, ale inne warzywa jeszcze z pola

Mimo nadchodzących przymrozków, handlujący na targowisku przy Szosie Chełmińskiej o zaopatrzenie są na razie spokojni. - Warzywa jeszcze będą długo - zapowiada pan Krzysztof. - Jabłka mam prosto z sadu, pomidory jeszcze też z pola, chociaż powoli końcówka. Jak złapie duży mróz, to zabraknie - dodaje.

Ceny na targowisku w Toruniu. Pomidory już za 4 zł za kilogram

Kilogram pomidorów, we wtorek 10 października, na targowisku można było dostać w cenach między 4 zł a 6,50, w zależności od odmiany (więcej cen w galerii). - Kalafior będziemy mieli pewnie jeszcze z miesiąc, ale np. kapustę cały czas - mówi pani Marlena. - Ceny też będą takie same - zapewnia sprzedawczyni.

Na targowisku w Toruniu pojawiają się dynie

Pani Krystyna zwraca uwagę, że jeszcze przez kilka dni mają być wyższe temperatury, co także utrzyma świeże warzywa na jej stoisku. - Na razie zimno nam się nie daje we znaki. Dzisiaj jest chłodniej, ale ma być cieplej jeszcze, to wtedy rośliny będą miały swoje ciepło. Jeszcze mamy wszystko prosto z pola - mówi sprzedawczyni.

Na targowisku czuć już jednak jesień chociażby dzięki pojawiającym się coraz częściej dyniom. Pan Krzysztof z dumą pokazuje wyhodowane przez siebie okazy. - Takie duże to mało kto tu ma! - zapewnia. - Mam po 5 zł za kilogram, obojętnie, który gatunek. Miałem takie nawet po 80 kilo - dodaje.