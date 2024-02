Toruń. Jest harmonogram naboru do podstawówek. W tym także do nowej SP nr 12 na lewobrzeżu

Na początku marca rusza w Toruniu nabór do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja dotyczyć będzie także kandydatów do nowej podstawówki przy ul. Strzałowej, czyli SP nr 12.

Nabór dzieci na rok szkolny 2024/2025 będzie elektroniczny. To oznacza, że odbędzie się za pośrednictwem specjalnego systemu komputerowego działającego w internecie. Dotyczy to wszystkich placówek z wyłączeniem specjalnych i szkoły muzycznej. Jak podaje miasto, szczegółowe informacje dotyczące samego systemu oraz oferty toruńskich podstawówek dostępne będą wkrótce.

Rekrutacja - na jakich zasadach?

W przypadku szkół podstawowych sprawa jest dość prosta. Te muszą przyjąć wszystkich kandydatów zamieszkałych w ich wyznaczonym obwodzie. Planowana liczba oddziałów wynika z danych demograficznych dla poszczególnych części miasta. Jeśli w danej placówce pozostaną jeszcze wolne miejsca - a może się tak stać, bo niektórzy rodzice wybierają szkoły niepubliczne bądź artystyczne - to dyrektor ma prawo przyjąć dzieci spoza rejonu. Te jednak muszą spełnić kilka warunków.

Podstawowym z nich jest zamieszkiwanie w Toruniu i tu odprowadzanie podatków. Kolejny to lokalizacja szkoły blisko miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jego rodziców. Jeśli do placówki, o miejsce w której ubiega się kandydat, uczęszcza już jego starsze rodzeństwo, doliczane są dodatkowe punkty przy naborze.

Dwie rekrutacje w SP nr 14

Od września w Toruniu działać będzie nowa podstawówka - SP nr 12 przy ul. Strzałowej. Budowa tej placówki jest na ukończeniu, gmach będzie gotowy na przyjęcie uczniów po wakacjach. Wyznaczono już obwód nowej szkoły. Decyzją władz miasta rekrutację do klas pierwszych w "dwunastce" przeprowadzi Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii z ul. Hallera. W szkole tej zatem odbędą się dwa nabory - jeden do SP nr 14, drugi do SP nr 12.

W SP nr 12 docelowo powstaną 32 oddziały, w tym te ogólnodostępne, sportowe, integracyjne oraz dwujęzyczne dla około 800 uczniów. Placówka będzie nimi sukcesywnie napełniana. W pierwszym roku szkolnym, czyli roku 2024/2025 powstaną oddziały klas I-VI. Do klas pierwszych "dwunastki" trafią dzieci z rekrutacji, a do wyższych uczniowie obecnych klas I-V z SP nr 14, nr 15, nr 17 i nr 34 mieszkujących w obwodzie szkoły ze Strzałowej. Z danych dyrektorów placówek wynika, że jest 218 takich dzieci. By wypełnić SP nr 12 co najmniej do połowy docelowej liczby uczniów planowane jest uruchomienie w niej od roku szkolnego 2024/2025 oddziały "nieobwodowe", czyli oddziały sportowe na poziomie klasy I oraz klasy IV, a także oddziały integracyjne i dwujęzyczne. Czy te zamiary uda się zrealizować, okaże się po rekrutacji.

Obwód SP nr 12 w Toruniu:

ulice :Agatowa, Ametystowa, Artyleryjska, Bociana, Brylantowa, Bursztynowa, Cztery Pory Roku, Diamentowa, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, Gerwazego, Husarska, Jaspisowa, Jeżyka, Kosa, Kukułki, Kuropatwy, Łódzka - nieparzyste od nr 1 do ronada Ludmiły Roszko i parzyste od nr 110 do ronda Ludmiły Roszko, Majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, Okólna - od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Stara Droga, Perłowa, Podgórska - nieparzyste od nr 7 do skrzyżowania z ul. Stara Droga i parzyste od nr 12 do skrzyżowania z ul. Stara Droga, Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego, Rubinowa, Stara Droga, Strzałowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska - do ronda Ludmiły Roszko, Zimowa.

Harmonogram naboru do klas pierwszych:

4 - 15 marca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

do 4 kwietnia - weryfikacja złożonych dokumentów

9 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów

9 - 16 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

