Przedszkola miejskie w Toruniu. Ile kosztują i kto ma szansę się do nich dostać?

4 marca ruszy rekrutacja do przedszkoli miejskich w Toruniu. Te, choć od września nieco podrożały, i tak nie są drogie. Sprawdzamy, ile takich placówek jest w Toruniu i kto ma szanse się do nich dostać.

Już wkrótce dla rodziców maluchów zacznie się naprawdę gorący okres. Ruszy nabór do miejskich przedszkoli, w których liczba miejsc jest ograniczona, a kandydaci muszą spełnić ściśle określone warunki. Rekrutacja rozpocznie się 4 marca.

Ceny bardzo konkurencyjne

I choć od września 2023 roku rodzice dzieci z przedszkoli miejskich płacą więcej, to opłaty w tych placówkach i tak są bardzo konkurencyjne. Tu warto przypomnieć, że przez całe lata, a konkretnie od 2018 roku oplata za godzinę opieki wynosiła symboliczną złotówkę. I chodziło tylko o te godziny, które są ponad darmową, pięciogodzinną podstawę programową. Jeśli więc dziecko zostawało w przedszkolu do godz. 15 - jego rodzice płacili 2 zł dziennie, jeśli do godz. 16 - 3 zł. Do tego trzeba oczywiście dodać dzienną stawkę żywieniową, która w toruńskich przedszkolach waha się średnio pomiędzy 8 a 11 zł. Teraz opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową wynosi 1,3 zł. Miasto zdecydowało się podnieść cenę w związku z rosnącymi kosztami utrzymania przedszkoli, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. W Toruniu działa 18 przedszkoli miejskich. W mieście działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Grzegorz Olkowski Uchwałę w sprawie zmian opłat za publiczne przedszkola Rada Miasta Torunia podjęła w maju ub.r. , ale weszła ona w życie od 1 września 2023. Wysokość podwyżki ustalono na podstawie wskaźnika waloryzacji. Jak podaje miasto, od 2018 roku do teraz koszty utrzymania przedszkoli wzrosły o 54 proc., natomiast państwowa dotacja na ten cel powiększyła się o 26 proc.

Za opiekę i posiłki

Z danych, które przekazał nam toruński magistrat, wynika, że w ubiegłym roku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 4671 dzieci. Zwolnionych z opłat było 1274. To sześciolatki oraz przedszkolaki korzystające z edukacji specjalnej. Z edukacji płatnej, powyżej darmowych pięciu godzin korzystało 3397 dzieci, z czego 590 z nich uprawnionych było do 50-procentowej zniżki dla rodzeństw. Od jednej do trzech płatnych godzin w toruńskich placówkach spędzało 1549 dzieci, a od czterech do pięciu godzin - 1848.

Na czesne w toruńskich przedszkolach składa się kwota za opiekę (1,3 zł od września ub.r. za każdą godzinę ponad podstawę programową) oraz stawka żywieniowa. Ta ostatnia to opłata za trzy posiłki - śniadanie, obiad i podwieczorek. Jej wysokość ustalana jest przez kierownictwo przedszkoli. Dla przykładu, w Przedszkolu Miejskim nr 4 na Bydgoskim Przedmieściu wynosi ona 9 zł za dzień. Śniadanie oszacowano tam na 2,8 zł, obiad na 4,3 zł, a podwieczorek na 1,9 zł. W PM nr 18 na Jarze stawka żywieniowa to 8 zł.

Kto ma szansę na miejską placówkę?

Absolutną podstawę przy naborze stanowią tzw. kryteria ustawowe ustanowione przez państwo, a dopiero potem warunki postawione rodzicom przez gminę. Według tych pierwszych promowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, maluchy samotnych bądź niepełnosprawnych rodziców oraz te z pieczy zastępczej. W Toruniu działa 18 przedszkoli miejskich. W mieście działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Grzegorz Olkowski Władze Torunia w specjalnej uchwale określiły dodatkowe warunki dla rodziców dzieci ubiegających się o miejsca w publicznych przedszkolach. To przede wszystkim meldunek na terenie miasta. Liczyć się będzie także zatrudnienie rodziców lub pobierana przez nich nauka w trybie dziennym. Pod uwagę brana będzie też m.in. bliskość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy rodziców oraz deklaracja, że maluch będzie korzystał z oferty placówki przez co najmniej osiem godzin dziennie.

Warto dodać, że oprócz przedszkoli miasto prowadzi także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Tam opłaty i opieka są takie same jak w samodzielnie działających placówkach tego typu.

Toruńskie przedszkola miejskie:

Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Strumykowa 13,

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Stawisińskiego 7,

Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43/45,

Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Bydgoska 34,

Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Dekerta 27/35,

Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Szosa Chełmińska 130,

Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Łąkowa 44,

Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 49,

Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Gagarina 130,

Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Rydygiera 12,

Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Niesiołowskiego 4,

Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Złota 1A,

Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Konstytucji 3-Maja 14,

Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Inowrocławska 44,

Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Bażyńskich 22,

Przedszkole Miejskie nr 16, ul. mjr. Sucharskiego 2,

Przedszkole Miejskie nr 17, ul. Gagarina 210,

Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Grasera 3.

