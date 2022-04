Toruń. Kacper Pietrasiński drugim wicemistrzem Polski juniorów w halowych mistrzostwach modeli zdalnie sterowanych

Wielkie wyzwanie

Kacper Pietrasiński wystartował we wszystkich rundach HPM odbywających się w tym sezonie. Były to dwie rundy eliminacyjne (Warszawa i Zgierz) oraz runda finałowa, która odbyła się w miniony weekend w Nadarzynie. Każda z rund była dla młodego zawodnika sporym wyzwaniem. Mierzył się z bardzo doświadczonymi zawodnikami z całej Polski. Wielu z nich trenuje jazdę zdecydowanie częściej niż on.