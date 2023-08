Toruń. Kierowca i motorniczy MZK – jak nim zostać? Ile zarabiają? Znamy szczegóły!

Toruń wciąż inwestuje w rozwój infrastruktury. Czy w związku z poprawą jakości dróg oraz budową nowej linii tramwajowej w MZK potrzeba nowych kierowców i motorniczych? Spytaliśmy o to rzeczniczkę prasową MZK, Sylwię Derengowską, która podzieliła się z nami odpowiedzią na pytania o zarobki, uprawnienia do wykonywania zawodu oraz jak wygląda dzień z życia kierowcy i motorniczego.

Ilu motorniczych i kierowców autobusów aktualnie pracuje w MZK?

Obecnie w MZK pracuje 280 kierowców i 73 motorniczych. Czy w związku z rozbudową linii tramwajowej na Jar potrzeba więcej motorniczych?

Nowa linia tramwajowa daje możliwość nowych połączeń, do których obsługi potrzeba dodatkowych osób. Jak można dostać się do pracy jako kierowca autobusu lub motorniczy? Jak wygląda ten proces, gdzie można składać dokumenty?

Kandydat na motorniczego musi mieć ukończone 21 lat, predyspozycje do kierowania pojazdami i odpowiedni stan zdrowia. Musi wykazać się odpornością na stres, komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą. Mile widziane jest prawo jazdy kat. B.

Kandydat na kierowcę MZK musi mieć ukończone 23 lata, chętnie z uprawnieniami kat. D, pozostałe wymagania osobowościowe i zdrowotne jak w przypadku motorniczych. Co ważne – posiadanie uprawnień jest mile widziane, ale niekonieczne. Jeśli kandydaci ich nie mają, mogą je u nas zdobyć, gdyż MZK prowadzi ośrodek szkolenia kierowców i motorniczych.

Chętni do podjęcia pracy muszą zgłosić się do MZK i złożyć stosowne dokumenty. Ci, którzy przejdą pomyślnie ten etap aplikacji, zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli i ta wypadnie pomyślnie, są zatrudniani.

Czy możliwe jest ujawnienie zarobków (brutto) motorniczych i kierowców?

Kierowca albo motorniczy może liczyć na zarobki średnio ok. 6600 zł brutto.

Ile kobiet pracuje w MZK jako kierowczynie i motornicze?

Wśród kierowców mamy 21 kobiet, a wśród motorniczych 15 pań. Jak wygląda zainteresowanie taką profesją? Czy młodzi ludzie chętnie podejmują się tego zawodu w MZK?

Zainteresowanie pracą motorniczego jest spore. Aplikują osoby w różnym wieku. Chętnych na kierowców autobusów jest mniej i zwykle są to osoby po 30. roku życia.

Jak długo trwa jedna zmiana?

Motorniczowie i kierowcy pracują w równoważnym systemie czasu pracy. Czas trwania służby zależny jest od realizowanych w danym czasie rozkładów jazdy. Służba może trwać 3 godziny, ale może też trwać powyżej 10 godzin, nie dłużej jednak niż 12 godzin.

Czy każdy z kierowców ma stałą trasę, czy może są one zmieniane co jakiś czas (lub codziennie)?

W Toruniu mamy 37 linii autobusowych. Kierowcy rotacyjnie obsługują wszystkie linie. To dobre rozwiązanie, gdyż kierowca np. na urlopie bądź przebywający na zwolnieniu chorobowym może być łatwo zastąpiony przez innego kierowcę. Wymaga też to od kierowcy znajomości topografii całego miasta. Motorniczowie także obsługują różne linie.

Typowy dzień z życia kierowcy autobusu

Kierowca na rannej zmianie pracę w zajezdni zaczyna około godziny 4.00. Przygotowuje autobus do jazdy, wykonując obsługę codzienną. Oprócz stanu technicznego autobusu sprawdza działanie poszczególnych podsystemów zamontowanych w autobusach miejskich (kasowniki, automat biletowy, monitoring, system informacji pasażerskiej itp.). Następnie wyjeżdża na trasę zgodnie z wydanym przez dyspozytora rozkładem jazdy. Na koniec swojej pracy, w zależności od rozkładu jazdy zjeżdża autobusem do zajezdni lub przekazuje podczas zmiany autobus innemu kierowcy.

Dzień motorniczego w MZK

Motorniczy stawia się do pracy w wyznaczonym w grafiku miejscu i czasie. Rozpoczęcie pracy następuje 15 min przed planowanym wyjazdem. Jest to czas na przygotowanie tramwaju do jazdy, sprawdzenie poprawności działania systemów odpowiedzialnych na bezpieczeństwo jazdy. Motorniczy zmiany popołudniowej przejmuje pojazd od motorniczego pracującego na zmianie porannej na wyznaczonym w grafiku / rozkładzie jazdy przystanku. Po zakończeniu służby motorniczy zobowiązany jest zaparkować tramwaj w wyznaczonym miejscu, dokonać oględzin (uszkodzenia, akty wandalizmu itp.) oraz wyłączyć pojazd i zabezpieczyć go na czas postoju.

