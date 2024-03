Toruń. Koniec gofrów w kształcie genitaliów na starówce! Miał być hit, a wyszedł kit? Lokal czynny tylko do końca marca

"Kochani Klienci! Z przykrością informujemy, że zamykamy nasz oddział D.Lickcious w Toruniu. Powodów jest wiele. Niemniej jednak zapraszamy Was do końca marca, by spróbować naszych pysznych gofrów. Jesteśmy dla Was czynni codziennie od 13 do 19 do 30 marca włącznie. Zapraszamy i dziękujemy Wam za obecność!" - ogłosiła sieć w mediach społecznościowych.