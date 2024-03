Toruń. Nowinki w gastronomii! Pizza na Jarze, koty na starówce i "Kuranty" po remoncie

"Neko Cafe" przy ul. Prostej - istne szaleństwo na punkcie nowych kotów!

"Neko Cafe" przy ul. Prostej 17 to pierwsza kocia kawiarnia w Toruniu. Swoją młodszą, ale większą siostrę ma przy ul. Chełmińskiej. Obie kocie kawiarnie cieszą się dużą popularnością. To jednak do tego mniejszego zdecydowanie lokalu już w pierwszy weekend marca ustawiały się kolejki gości. Dlaczego?