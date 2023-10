Toruń. Kto pomoże kotce z 3 łapami? Zbiórka na leczenie i szukanie domu dla Kruszynki

- To niesamowite, ile koty potrafią znieść, by przeżyć... Nasza najnowsza podopieczna żyła przez około miesiąc na wolności z otwartym złamaniem nogi. W łapę wdało się zakażenie i zanim doktor mógł przeprowadzić operację, konieczna była antybiotykoterapia. Noga nadawała się, niestety, jedynie do amputacji- tak zaczyna się historia Kruszynki, która właśnie trafiła pod opiekę Fundacji KOT w Toruniu.

Fundacja serdecznie dziękuje za każdą pomoc dla swojej najnowszej podopiecznej. -A jeśli komuś marzy się pingwin trójłap, to proszę do nas śmiało pisać. Kotka po leczeniu będzie do adopcji. Nie ma opcji, by wróciła na wolność - podkreśla fundacja.