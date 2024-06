Toruń kupuje nowe autobusy. Przyjadą cztery pojazdy hybrydowe

Cztery autobusy, a także dwa auta techniczne, bo przetarg zakładał nabycie także ich, według producenta zostały wycenione na łączną kwotę 7.961.175,00 zł brutto. Za jeden autobus miasto zapłaci 1,9 mln zł brutto - to mniej niż gdyby kupować wozy elektryczne, stąd właśnie postawienie na autobusy hybrydowe.

- Od kilkunastu lat modernizujemy tabor, zarówno tramwajowy, jak i autobusowy, wymieniamy go na coraz bardziej komfortowy, lepszy oraz przyjazny środowisku naturalnemu. W ciągu ostatnich lat udało nam się pozyskać 15 autobusów o napędzie hybrydowym i 10 elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Teraz podpisujemy umowę na kolejne autobusy hybrydowe, co jest konsekwentną polityką, która ma za zadanie nie tylko modernizować stary tabor, ale wychodzić naprzeciw zero- i niskoemisyjności, a co za tym idzie – ekologii. Życzę mieszkańcom Torunia, aby nowe autobusy jak najszybciej się u nas pojawiły i zaczęły wozić pasażerów - powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.