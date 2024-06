Tyle płacą w Toruniu za godzinę pracy w gastronomii! Szefowie skąpi czy personel roszczeniowy?

Kontrowersje wokół zarobków w gastronomii w Toruniu

Wysyp ofert pracy w Toruniu. Kto kogo szuka w "gastro" i ile płaci?

-Kelnerzy, oprócz stawki godzinowej wynoszącej 22,7 zł, mają także szansę na napiwki, co w przypadku młodszych pracowników zwiększa się do 28,1 zł za godzinę. Nawet praca w kuchni jako pomoc kuchenna oferuje konkurencyjne wynagrodzenie wynoszące 22,7 zł za godzinę, z możliwością wzrostu do 28,1 zł dla młodszych pracowników - wylicza agencja (w odniesieniu do całego kraju).

Według znanej agencji zatrudnienia Personnel Service, praca na niższych stanowiskach w gastronomii latem to głównie okazja do zarobku dla młodzieży.

- W tym roku ofert pracy jest całkiem sporo, powiedziałbym nawet, że nieco więcej niż rok temu. To bardzo dobra informacja, podobnie jak to, że wzrost pensji minimalnej przyczynił się do tego, że nawet zarabiając minimalną, jesteśmy w stanie osiągnąć całkiem satysfakcjonujące wynagrodzenie, zwłaszcza, gdy pracodawca oferuje nam różnego typu dodatki. Może być to darmowy nocleg, darmowe wyżywienie czy premie za utarg. Warto to z pracodawcą ustalić na początku, żeby wiedzieć, ile faktycznie jesteśmy w stanie nie tylko zarobić, ale i zaoszczędzić – wskazuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.