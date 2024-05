Nowoczesne pracownie w toruńskich szkołach. Zobacz jak wyglądają

Od 2019 roku do września 2023 roku w czterech toruńskich szkołach ponadpodstawowych przeprowadzono gruntowny remont wybranych sal, by utworzyć w nich nowoczesne pracownie do innowacyjnego kształcenia, wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Projekt o wartości blisko 2,3 mln zł został zrealizowany przy wsparciu 1,7 mln zł środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy Miasta Toruń w wysokości ok. 595 tys. zł. Jego celem było podniesienie jakości edukacji w toruńskich szkołach zawodowych i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.

Gdzie i dla kogo pracownie?

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Osikowej Placówka wzbogaciła się o pracownie hotelarskie i recepcję wraz z wyposażeniem. Zakupiono: łóżka, regały, stoliki, kanapy, szafy, lustra, telewizory, pufy, krzesła i dywany. Dzięki temu przyszli technicy hotelarstwa będą mieli możliwość praktykowania w niemal identycznych warunkach, jakie napotkają po zakończeniu edukacji w swoich miejscach pracy. Nowy sprzęt trafił również do pracowni gastronomicznych dla kucharzy, cukierników oraz kelnerów. Są to m.in. garnki, sztućce, kieliszki, piec konwekcyjny, piec do pizzy, miksery, gofrownice, blendery, ekspresy do kawy, kruszarki do lodu, pojemniki termoizolacyjne oraz termosy do żywności. Roboty budowlano-adaptacyjne w pomieszczeniach kosztowały 225 000 zł, a nowe wyposażenie 379 372 zł.