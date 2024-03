Toruń. Ludzie ruszyli z pomocą dla porzuconej kotki! Leczenie daje efekty. Mamy wideo

Cel zbiórki przekroczony ponad dwukrotnie! A kotka wraca do zdrowia

Co najważniejsze, kotka z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Przed nią jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia, ale postępy już widać. - Kotka czuje się już o niebo lepiej niż na początku. A do tego każdego dnia pięknieje i otwiera się na człowieka - przekazuje Dominika Płuza, wolontariuszka z fundacji.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Dodajmy, że darowizny na leczenie i kastrację bezdomniaków można przekazać bezpośrednio na konto: