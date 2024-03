Toruń ma swoje rondo Praw Kobiet. Otwarto je 8 marca

- Niezależnie od tego jakiej płci się rodzimy, to w życiu każdego z nas jest jedna, bardzo ważna kobieta - to matka - dodał Piotr Całbecki, marszałek województwa. - To od niej zależy w dużej mierze, kim będziemy w dorosłym życiu. Dlatego my- mężczyźni musimy wspierać kobiety w codziennych obowiązkach, by mogły pójść swoją drogą, realizować własne cele i marzenia.