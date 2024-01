Toruń. Na osiedlu Mokre spłonęły śmietniki. Mieszkańcy są zaniepokojeni, to sprawka podpalacza

- To robota podpalacza - wyjaśnił wątpliwości Jan Jabłoński, kierownik administracji osiedla Chrobrego, Dekerta i Antczaka. - Zgłosiliśmy sprawę Policji i przekazaliśmy jej zapisy monitoringu. Podpaleń dokonano 23 i 24 stycznia. W dwóch śmietnikach przy ulicy Wojska Polskiego (od południowej strony popularnego "kwadratu" - przyp. red.) łącznie podpalono sześć pojemników. Dodatkowo podpalono też pojemnik na odzież przy ulicy Przy Kaszowniku, w okolicy sklepu Netto.

Ilu było sprawców?

Wcześniej było Rubinkowo

Podpalenia to w Toruniu nie nowość. W ubiegłym roku podpalacz grasował na Rubinkowie. W lutym spłonęły trzy auta przed jednym z bloków przy ulicy Prejsa na pobliskiej Skarpie, potocznie zwanej Rubinkowem III. W marcu w ogniu stanęły cztery samochody osobowe przy Buszczyńskich. W czerwcu spłonęła skoda na Łyskowskiego. 30 sierpnia strażacy zmagali się z pożarem wiaty śmietnikowej w pobliżu kościoła przy Niesiołowskiego. Krótko później wybuchły dwa pożary w rejonie ulic Łyskowskiego i Rydygiera. Do obu zdarzeń doszło w krótkich odstępach czasu. Zniszczeniu uległy dwie wiaty śmietnikowe, kilka plastikowych pojemników na śmieci oraz trzy samochody osobowe. W tym ostatnim przypadku policjanci szybko ustalili sprawcę. Okazał się nim znany im 31-latek, w przeszłości karany za inne przestępstwa.

Do pięciu lat

7 września policjanci postawili zatrzymanemu mężczyźnie zarzut zniszczenia mienia. Prokurator, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, objął go policyjnym dozorem i zobowiązał do poręczenia majątkowego. Za zniszczenie mienia 31-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.