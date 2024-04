Trwa deratyzacja przy Strudze Toruńskiej. Szczury jednak nie zniknęły [ZDJĘCIA]

W styczniu Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta zaprosił w Biuletynie Informacji Publicznej do złożenia oferty na wykonanie dwóch akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ulicy Batorego do ujścia Strugi do Wisły (wyloty kanałów A i B). Akcja ma być wykonana poprzez aplikację trutki bezpośrednio do nor i jej utrzymanie w dwóch miesiącach - kwietniu i październiku. Wartość oferty nie mogła przekroczyć 130 tysięcy złotych netto.