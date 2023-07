Toruń. Na starówce ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Producent szuka statystów

- „Sezony” Michała Grzybowskiego to słodko-gorzka komedia o miłości z Łukaszem Simlatem w roli głównej. Akcja rozgrywa się w teatrze, w którym na co dzień grają Ola i Marcin. Historia ich rozstania toczy się na przestrzeni trzech zupełnie różnych przedstawień. To co intymne, przenika się z rzeczywistością sceniczną, wywołując śmiech i wzruszenie. Ola i Marcin kłócą się przed dziecięcą publicznością „Piotrusia Pana”. Rozmawiają o swoim związku i trudnych emocjach dialogami Ibsena. Podczas baśniowego „Snu nocy letniej” na nowo odnajdują w sobie uczucie, które dawniej ich połączyło - wyjaśniają producenci filmu.