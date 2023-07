Proces mordercy z ulicy Chełmińskiej. Jaki wyrok otrzymał zaatakowany nożownik?

Do czego służył Kaszwonik?

Przypomnijmy, że obecny staw nie jest nawet cieniem tego dawnego. Do lat 70. ubiegłego wieku Kaszowniki były dwa. Poza zachowanym do dziś stawem małym (w którym było kiedyś bez porównania więcej wody), był jeszcze staw duży. Ciągnął się on od mostu na ul. Jagiellońskiej (dziś Gregorkiewicza) do placu Pokoju Toruńskiego. Duży Kaszownik został zlikwidowany przy okazji rozbudowy ulicy Przy Kaszowniku. Stawy się rozrosły w XIX stuleciu, dzięki rozbudowie twierdzy. Stąd pochodziła glina wykorzystywana do produkcji cegieł. Zimą ze zbiorników wodnych wycinano bloki lodu składowane później w lodowniach, czyli prababciach chłodni i lodówek. Poza tym działało tu również lodowisko z iluminacją i muzyką. W cieplejszych porach roku wokół krążyli wędkarze, a w bardzo archiwalnych gazetach trafiają się nawet wzmianki o rybakach. Przede wszystkim jednak Kaszowniki miały znaczenie strategiczne. Ponieważ Twierdza Toruń znajdowała się tuż przy granicy, w razie niebezpieczeństwa musiała być w kilka minut gotowa do obrony. Aby dotrzeć na rogatki miasta kozacy ruszający spod Lubicza czy Otłoczyna potrzebowali mniej niż pół godziny. Po otwarciu śluz woda z Kaszownika błyskawicznie zalewała fosę otaczającą wewnętrzny pierścień umocnień. Taki alarm bojowy został ogłoszony po wybuchu I wojny światowej. Z tamtych czasów zachowało się zdjęcie grodzy przy której dziś znajduje się most drogowy. Widać na nim, że woda wylatuje nie dołem, jak to się dzieje teraz, ale górą.