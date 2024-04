Kto powinien zająć się budową nowego mostu w Toruniu i jak zatrzymać falę strajków?

"W czwartek na Mokrem odbyło się posiedzenie budowniczych i czeladników ciesielskich w sprawie porozumienia się co do żądanego podwyższenia płacy - donosiła "Gazeta" w niedzielę 17 kwietnia 1904 roku. - Dnia poprzedniego uchwalili pracodawcy, że czeladnikom ciesielskim płacić będą do 1 lipca 35 fenigów za godzinę, od 1 lipca 1904 do 1 kwietnia 1905 roku po 37 fenigów, od 1 kwietnia 1905 do 1 kwietnia 1906 roku po 38 fenigów za godzinę. Tych warunków jednakże czeladnicy nie przyjęli, tylko obstawali przy swojem żądaniu 40 fen. za godzinę. Dlatego do porozumienia nie przyszło, a praca spoczywa".