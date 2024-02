Toruń. Na Szosie Okrężnej trwa remont. Niebawem powstanie tu rondo turbinowe

- Na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina, gdzie docelowo będzie rondo turbinowe, trwa budowa kanału deszczowego - wylicza Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Do tej pory wykonawca wybudował kanalizację deszczową na zachodniej jezdni na odcinku od Łukasiewicza do Gagarina. W ulicy Bielańskiej zostało wykonane przyłącze sanitarne. Ponadto na odcinku od ul. Gagarina do Łukasiewicza ułożono kabel pod przyszłe oświetlenie. Do tego w okolicy skrzyżowania Łukasiewicza i Szosy Okrężnej wybudowano wodociąg.