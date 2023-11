Toruń. Nagana po raz drugi dla Michała Zaleskiego za nagrody dla urzędników bez uzasadnienia. Znów się odwoła? Ma prawo

Wcześniejsza kontrola toruńskich urzędników

Przypomnijmy. Wcześniejsza kontrola wykazała, że w latach 2018-2019 Michał Zaleski przyznał urzędnikom oraz swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi miasta – prawie 3 miliony 700 tysięcy złotych w dodatkach i nagrodach. Zabrakło jednak pisemnego uzasadnienia ich przyznania i wskazania, czy związane to było np. ze zwiększeniem obowiązków służbowych pracowników.

Orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje od niego odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie. Tak uczynił Michał Zaleski przy pierwszym orzeczeniu w tej sprawie. GKO wówczas skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RKO w Bydgoszczy.

Sprzeciw prezydenta Torunia

Michał Zaleski od początku nie zgadzał się z zarzutami Regionalnej Izby Obrachunkowej i rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Jak zaznacza reprezentujący go adwokat Tadeusz Felski, przepisy nie obligują do pisemnego uzasadniania dodatków specjalnych i nagród, o które chodzi w sprawie. A poza tym - pieniądze trafiły do urzędników za zadania dodatkowe, faktycznie wykonywane.