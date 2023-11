Festiwal Gęsiny 2023 w Przysieku. Już od piątku będzie Magda Gessler i inne kulinarne gwiazdy

Festiwal Gęsiny 2023 w Przysieku: co jest w programie?

Festiwal Gęsiny to co roku również prezentacje kulinarne oraz degustacje potraw. Poprowadzą je: właściciel i szef kuchni restauracji Piernicova w Toruniu Bartłomiej Witkowski (piątek 10 listopada o godzinach 11 i 12.30), restauratorka i gwiazda programów kulinarnych m.in. "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler (piątek 10 listopada o godzinach 14 i 15.30), szef hotelowych kuchni Konrad Korszla (sobota 11 listopada o godzinach 11 i 12.30) oraz kucharz, autor kulinarnych książek i programów telewizyjnych Pascal Brodnicki (sobota 11 listopada o godzinach 14 i 15.30). Bezpłatne wejściówki na prezentacje będzie można odebrać w namiocie promocyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na terenie festiwalu - w dniu pokazu. Będą one transmitowane na żywo na stronie internetowej czasnagesine.pl.